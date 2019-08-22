В Минфине высказались о запрете на продажу алкоголя до 21 года

Законопроект о повышении возраста, с которого можно приобретать крепкий алкоголь, с 18 лет до 21 года, не нашел одобрения в Министерстве финансов РФ. В ведомстве сочли, что это может войти в противоречие с российским законодательством, которое определяет 18 лет как возраст совершеннолетия.
«По Конституции граждане с 18 лет могут в полном объеме осуществлять свои права, что связано с достижением физической и психологической зрелости», — сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу Минфина. Эксперты издания также отмечают: смысла в изменении законодательства нет, так как не всегда выполняется действующий запрет на продажу спиртного несовершеннолетним.
Ранее сообщалось, что с инициативой повысить порог торговли алкоголем выступил Минздрав. Ведомство нашло поддержку МВД, Минобрнауки, Минпросвещения, Минпромторге, Минтруде, Минспорте, Минобороны, Роспотребнадзоре и Росмолодежи.
Против выступило Минэкономразвития: в ведомстве объяснили свою позицию недостаточной научной обоснованностью. По словам экспертов, разработчик не предоставил результатов исследований, почему алкоголь крепостью в 16,5 градусов менее вреден, чем 17-градусный.