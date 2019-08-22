В Минфине высказались о запрете на продажу алкоголя до 21 года

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт depositphotos.com, алкоголизм, бутылка, пьянство, алкоголь
Совершеннолетний гражданин может осуществлять свои права в полном объеме, пояснили в МинфинеФото: depositphotos.com

Законопроект о повышении возраста, с которого можно приобретать крепкий алкоголь, с 18 лет до 21 года, не нашел одобрения в Министерстве финансов РФ. В ведомстве сочли, что это может войти в противоречие с российским законодательством, которое определяет 18 лет как возраст совершеннолетия.

«По Конституции граждане с 18 лет могут в полном объеме осуществлять свои права, что связано с достижением физической и психологической зрелости», — сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу Минфина. Эксперты издания также отмечают: смысла в изменении законодательства нет, так как не всегда выполняется действующий запрет на продажу спиртного несовершеннолетним.

Ранее сообщалось, что с инициативой повысить порог торговли алкоголем выступил Минздрав. Ведомство нашло поддержку МВД, Минобрнауки, Минпросвещения, Минпромторге, Минтруде, Минспорте, Минобороны, Роспотребнадзоре и Росмолодежи.

Против выступило Минэкономразвития: в ведомстве объяснили свою позицию недостаточной научной обоснованностью. По словам экспертов, разработчик не предоставил результатов исследований, почему алкоголь крепостью в 16,5 градусов менее вреден, чем 17-градусный.

Расскажите о новости друзьям
Экономика Общество
Система Orphus

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus
Загрузка...