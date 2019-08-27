Пермский мусорный оператор разослал бизнесменам квитанции, которые нельзя оплатить

Предприниматели в Прикамье обнаружили, что оплатить квитанции невозможно Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Предприниматели в Перми не могут оплатить счета, которые им выставил мусорный оператор «Теплоэнерго». Оказалось, что технически оплатить квитанции невозможно.

«Я руководитель одной небольшой организации. В январе подал им все данные. Они выставили счета, по которым нельзя заплатить. Потому что счет выставлен без кода клиента, номера лицевого счета у [собирателя платежей] „КРЦ-Прикамье“ — нет. Заплатить ему невозможно», — рассказал «URA.RU» Денис Галицкий.

Другие бизнесмены признаются, что узнали о необходимости заключать договоры с «Теплоэнерго» постфактум. «О том, что приходят письма, в которых пугают штрафами, я узнала совершенно случайно от знакомого. Я и так сейчас оплачиваю аренду собственнику помещения. Он, в свою очередь, уже платит за вывоз мусора. ИП на мое имя зарегистрировано по месту жительства. Получается, я должна платить трижды за мусор?» — сказала предприниматель Анна Сунгатуллина.

Она добавила, что подписала коллективное обращение в прокуратуру с жалобой на действия «Теплоэнерго». В «Теплоэнерго» обещали предоставить письменный ответ на запрос корреспондента «URA.RU».

В середине августа мусорный оператор массово разослал бизнесменам письма, в которых пригрозил штрафами за отказ заключать с ним договор. Губернатор Прикамья Максим Решетников назвал действия «Теплоэнерго» глупостью. После этого ввели мораторий на штрафы для компаний, заключивших договор на вывоз мусора до 15 сентября.