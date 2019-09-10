Госдума потратит 9,5 миллиона, чтобы узнать, какие законы нужны россиянам

Депутаты Госдумы РФ собираются узнать, как россияне относятся к их работе. Потратить на эти цели народные избранники готовы 9,5 миллиона рублей.
«Парламентарии заказали ВЦИОМу (Всероссийскому центру изучения общественного мнения) социологическое исследование о своей деятельности — оно будет проведено по итогам осенней сессии, которая стартует 10 сентября», — сообщает газета «Известия». Как отмечается в информации о тендере, изучение общественного мнения обойдется парламенту в 9,5 миллиона рублей. За эти деньги депутаты планируют узнать, что россияне думают как об уже принятых законах, так и новых инициативах.
В техническом задании актуальность исследования объясняется необходимостью перевода общественного мнения в категорию государственных решений. «Государственная дума является самым публичным органом власти, граждане чаще знают депутатов, чем чиновников, к ней предъявляется большой общественный запрос на отклик к нуждам и желаниям граждан», — уточняется в документе.
С тем, что из бюджета необходимо потратить почти 10 миллионов рублей на изучение того, какие законопроекты нужны россиянам, согласны представители всех думских фракций: «Единой России», КПРФ, ЛДПР и «Справедливой России».
Это уже не первая подобная закупка, осуществляемая нижней палатой российского парламента. Так, в прошлом году Госдума потратила почти 15 миллионов рублей, чтобы узнать, как россияне относятся к резонансным законам. Тема исследования звучала следующим образом: «Анализ отношения граждан к наиболее важным принимаемым и действующим законодательным актам».