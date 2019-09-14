Сноуден тайно женился в России на своей подруге

Бывший американский разведчик тайно женился на своей подруге Фото: Pixabay

Экс-сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдвард Сноуден, ранее получивший политическое убежище в России, рассказал, что тайно женился в Москве. Об этом сообщает британская газета The Guardian.

Избранницей Сноудена стала его подруга Линдси Миллс. Пара расписалась около двух лет назад. По словам Сноудена, он избавился от страха, что его преследуют американские агенты и начал вести нормальную повседневную жизнь. Сейчас он свободно гуляет по городу, посещает выставки и проводит вечера с друзьями в общественных заведениях. «Из-за проблемной политики российского государства часто упускают из вида тот факт, что это одна из самых красивых стран в мире. Люди здесь дружелюбные», — сообщил он британским репортерам.

Ранее Сноуден рассказал, при каком условии он мог бы вернуться в США. По его словам, такой вариант он бы рассмотрел в случае объективного рассмотрения своего дела в Штатах.

В 2013 году Сноуден предал огласке секретную информацию о слежке американских спецслужб за гражданами многих стран в интернете. После этого бывший сотрудник ЦРУ вылетел в Гонконг, а затем в Москву, где некоторое время находился в транзитной зоне аэропорта Шереметьево. Россия предоставила Сноудену убежище на год взамен на прекращение деятельности против США. В 2014 году он получил трехлетний вид на жительство, позволяющий ему путешествовать по России и за ее пределами. В январе 2017 года вид на жительство был продлен до 2020 года.