15 сентября 2019

В Красноярске при пожаре в пятиэтажке погибли восемь человек. Половина из них — дети

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар на улице Карьерной, 30. Екатеринбург, дым, пожарный, брандспойт, тушение пожара, вода из шланга
В тушении пожара принимали участие 47 человекФото: Александр Мамаев © URA.RU

Восемь человек, включая четверых детей, погибли в результате пожара в жилом доме в Красноярске. Об этом сообщило краевое управление МЧС.

По данным ведомства, пожар произошел на третьем этаже многоквартирного дома на улице Гусарова. Первое пожарное подразделение прибыло на место ЧП через восемь минут после сообщения о происшествии. «В ходе ликвидации пожара были обнаружены тела восьми человек, включая четверых детей», — сообщили в МЧС.

В региональном МВД журналистам заявили, что по факту гибели людей началась проверка. Сейчас на месте трагедии работает следственно-оперативная группа, которая устанавливает обстоятельства ЧП, пишет ТАСС.

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