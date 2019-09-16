В тушении пожара принимали участие 47 человек
Восемь человек, включая четверых детей, погибли в результате пожара в жилом доме в Красноярске. Об этом сообщило краевое управление МЧС.
По данным ведомства, пожар произошел на третьем этаже многоквартирного дома на улице Гусарова. Первое пожарное подразделение прибыло на место ЧП через восемь минут после сообщения о происшествии. «В ходе ликвидации пожара были обнаружены тела восьми человек, включая четверых детей», — сообщили в МЧС.
В региональном МВД журналистам заявили, что по факту гибели людей началась проверка. Сейчас на месте трагедии работает следственно-оперативная группа, которая устанавливает обстоятельства ЧП, пишет ТАСС.