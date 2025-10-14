Экс-судья Момотов не явился на рассмотрение своего дела

Бывший судья Верховного суда РФ Виктор Момотов не явился на заседание, где рассматривалось дело о взыскании в доход государства его имущества. Об этом сообщили журналисты из Останкинского суда Москвы, где идет процесс.
«В зал заседания прибыли только адвокаты ответчика», — заявил корреспондент ТАСС. По его словам, они не раскрыли причину отсутствия Момотова. Судебный процесс продолжился без него.
Ранее Генпрокуратура потребовала изъять активы Момотова на сумму не менее девяти млрд рублей, включая 95 объектов недвижимости, которые оформлены на его предполагаемых компаньонов Андрея и Ивана Марченко. В надзорном ведомстве пояснили, что иск основан на результатах антикоррупционной проверки. По версии прокуратуры, часть недвижимости и средств, которыми фактически распоряжается Момотов, приобретены на средства с недоказанным происхождением.
В конце сентября 2025 года Высшая квалификационная коллегия судей РФ прекратила полномочия Виктора Момотова после его заявления об отставке. Генпрокуратура ранее инициировала 26 исполнительных производств по изъятию его имущества, включая сеть отелей Marton, которые, по данным ведомства, Момотов контролировал через аффилированных лиц.
