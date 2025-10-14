Shot: российских туристов в Египте лишили бесплатного алкоголя

В отелях Шарм-эль-Шейха (Египет) отдыхающим временно не наливают алкоголь, а также не рекомендуют выходить за территорию. Это связанно с проведением саммита, сообщили в соцсетях.
«Два дня отдыха у наших туристов „вылетели“ в отелях Шарм-эль-Шейха: вчера и сегодня там не выдают алкогольные коктейли, виски, шампанское и прочие крепкие напитки. Разрешили только местное пиво, которое особым спросом у россиян не пользуется», — пишет telegram-канал SHOT. Гиды предупредили отдыхающих, что выходить за пределы отеля нежелательно. На въезде дежурят военные и полицейские, которые соблюдают порядок. Запрещены и морские прогулки: береговую линию патрулируют военные катера. Отменены и экскурсии в старый город Шарм-эль-Шейх. Как отмечает канал, многие гиды отказываются возвращать деньги и предлагают перенести экскурсии.
13 октября в Шарм-эль-Шейхе прошел мирный саммит, посвященный вопросам урегулирования ситуации в секторе Газа. Основной задачей встречи стало содействие мирному процессу и укрепление стабильности на Ближнем Востоке, а также выработка новых подходов к обеспечению региональной безопасности. В работе саммита приняли участие представители более чем 20 государств, а также международных и региональных организаций.
