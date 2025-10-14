Shot: российских туристов в Египте лишили бесплатного алкоголя

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Отдыхающих ограничивают из-за саммита
Отдыхающих ограничивают из-за саммита Фото:

В отелях Шарм-эль-Шейха (Египет) отдыхающим временно не наливают алкоголь, а также не рекомендуют выходить за территорию. Это связанно с проведением саммита, сообщили в соцсетях.

«Два дня отдыха у наших туристов „вылетели“ в отелях Шарм-эль-Шейха: вчера и сегодня там не выдают алкогольные коктейли, виски, шампанское и прочие крепкие напитки. Разрешили только местное пиво, которое особым спросом у россиян не пользуется», — пишет telegram-канал SHOT. Гиды предупредили отдыхающих, что выходить за пределы отеля нежелательно. На въезде дежурят военные и полицейские, которые соблюдают порядок. Запрещены и морские прогулки: береговую линию патрулируют военные катера. Отменены и экскурсии в старый город Шарм-эль-Шейх. Как отмечает канал, многие гиды отказываются возвращать деньги и предлагают перенести экскурсии.

13 октября в Шарм-эль-Шейхе прошел мирный саммит, посвященный вопросам урегулирования ситуации в секторе Газа. Основной задачей встречи стало содействие мирному процессу и укрепление стабильности на Ближнем Востоке, а также выработка новых подходов к обеспечению региональной безопасности. В работе саммита приняли участие представители более чем 20 государств, а также международных и региональных организаций.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В отелях Шарм-эль-Шейха (Египет) отдыхающим временно не наливают алкоголь, а также не рекомендуют выходить за территорию. Это связанно с проведением саммита, сообщили в соцсетях. «Два дня отдыха у наших туристов „вылетели“ в отелях Шарм-эль-Шейха: вчера и сегодня там не выдают алкогольные коктейли, виски, шампанское и прочие крепкие напитки. Разрешили только местное пиво, которое особым спросом у россиян не пользуется», — пишет telegram-канал SHOT. Гиды предупредили отдыхающих, что выходить за пределы отеля нежелательно. На въезде дежурят военные и полицейские, которые соблюдают порядок. Запрещены и морские прогулки: береговую линию патрулируют военные катера. Отменены и экскурсии в старый город Шарм-эль-Шейх. Как отмечает канал, многие гиды отказываются возвращать деньги и предлагают перенести экскурсии. 13 октября в Шарм-эль-Шейхе прошел мирный саммит, посвященный вопросам урегулирования ситуации в секторе Газа. Основной задачей встречи стало содействие мирному процессу и укрепление стабильности на Ближнем Востоке, а также выработка новых подходов к обеспечению региональной безопасности. В работе саммита приняли участие представители более чем 20 государств, а также международных и региональных организаций.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...