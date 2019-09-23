Беглый экс-сенатор Ямала за год в Великобритании разбогател на 5,6 млрд рублей

Британские компании бывшего члена Совета Федерации от Ямала Дмитрия Ананьева за год увеличили активы в несколько десятков тысяч раз. 18 сентября Urgula Platinum Limited и Antracite Investment Limited отчитались о подорожании активов до 5,6 миллиарда рублей (88 миллионов долларов).
Через обе эти компании Ананьев владел «Промсвязьбанком», который в 2017 году лишился лицензии. После этого переехал в Лондон. «К моменту переезда Ананьева в Великобританию, Urgula Platinum Limited и Antracite Investment Limited были должны кредиторам 77 млрд рублей, причем большую часть этой суммы им предстояло выплатить за 12 месяцев», — пишут «Открытые медиа».
За год, судя по отчетности предприятий, Urgula Platinum увеличила свои активы в 32 тысячи раз, а Antracite Investment — в 64 тысячи раз. Источник происхождения средств остается неизвестным, поскольку обе компании отчитываются по упрощенной схеме и не указывают статьи расходов и поступлений.
Дмитрий Ананьев и его брат Алексей являлись учредителями «Промсвязьбанка». В 2018 году кредитная организация подал заявление в полицию на бывших совладельцев, было возбуждено уголовное дело о «противоправной деятельности». Обоих банкиров объявили в международный розыск.