В окружном МЧС заявляют, что пострадавших нет Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В Нижневартовске горит крупный ТЦ «Светофор», находящийся по соседству с другим торговым центром — «Надомаркет». Пожаром охвачены более 800 кв. метров кровли. Возгоранию присвоен повышенный, 3 ранг опасности. Информацию «URA.RU» подтвердили в окружном МЧС.

«Горит железобетонное здание, обшитое профлистом. Сообщение о пожаре поступило в 11:49, через 7 минут прибыли первые пожарные. Ими было обнаружено плотное задымление и горение с выходом на кровлю», — сообщил начальник отдела информационного обеспечения деятельности ГУ МЧС России по ХМАО Вадим Симоненко.

По официальной информации, из здания самостоятельно эвакуировались 37 человек, данных о пострадавших нет. На эту минуту тушение продолжается. На месте работают 11 единиц техники и 43 пожарных. Очевидцы сообщают об обрушении части крыши. Эту информацию подтвердили и в МЧС, уточнив, что обрушение произошло на площади 300 кв. метров.

Автор видео: Элечка Филягина