Аптекарю не понравились вопросы девушки Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Ханты-Мансийске продавец аптеки напал на покупательницу. Успокаивать дебошира пришлось свидетелям происшествия. Информацию «URA.RU» сообщила пострадавшая девушка.

Югорчанка рассказала, что зашла в «Аптеку от склада», расположенную в одном из торговых центров Ханты-Мансийска, чтобы забрать ранее заказанные лекарства. Однако итоговая стоимость заказа оказалась выше, чем было была заранее обговорено. Переплачивать девушка отказалась.

«Продавец начал громко ругаться, используя матерные выражения, а также кричать что он тут главный и ему п***р [все равно]. Когда я попыталась заснять это хамство на камеру мобильного телефона, он накинулся на меня и отобрал телефон, ударив по руке», — рассказывает югорчанка.

Она добавила, что успокаивать разбушевавшегося фармацевта пришлось проходящему мимо парню. Журналисту агентства не удалось получить комментарий представителя «Аптеки от склада»: два имеющихся в открытом доступе городских телефона оказались отключены, а в федеральном call-центре не ответили за звонок.