Сенатор от Крыма Ольга Ковитиди сравнила воссоединение полуострова с Россией с вхождением штата Техас в состав США. Так она прокомментировала заявление американского президента Дональда Трампа, который пообещал помочь вернуть Крым Украине.
«Россия ведь не оспаривает вопрос принадлежности Техаса, который провозгласил свою независимость от Мексики и попросил президента США принять в свой состав», — сообщает издание «Политика сегодня». Ковитиди посоветовала американским властям не забывать историю.
Ранее стало известно, что палата представителей Конгресса США начинает процедуру импичмента президента Дональда Трампа. Основанием для этого стал разговор Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским, в ходе которого он якобы требовал начать расследование против Хантера Байдена — сына кандидата в президенты США Джо Байдена, пишет «Национальная служба новостей».
Позднее был рассекречен разговор глав государств, напоминает агентство Nation News. Трамп раскритиковал действия европейских коллег, заявив, что они в отличие от США никак не помогают Украине.