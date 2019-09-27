Депутатов возмутили прогулы заседаний Дмитрием Ильтяковым Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганской областной думе могут ввести штрафы для депутатов, не пришедших на заседание. Вопрос об этом поднял руководитель фракции КПРФ Василий Кислицын.

«Хотелось бы лица некоторых депутатов увидеть. Я понимаю, что есть уважительные причины, но мне непонятно, например, почему на большинстве плановых заседаний, не только внеочередных, мы не видели депутата [Дмитрия] Ильтякова. Может быть, штрафовать начнем?» — возмутился Кислицын.

«По Ильтякову — действительно, он присутствует редко», — согласился председатель облдумы Дмитрий Фролов. Спикер напомнил, что вопрос об ответственности депутатов за отсутствие на заседаниях думы или комитетов уже поднимался в региональном парламенте. «Давайте к этому вопросу вернемся», — предложил он. «У него денег много, он миллиардер. Бюджет думы поправим», — пошутил Кислицын. Фролов заявил, что вопрос о штрафах за прогулы рассмотрят на комитетах по законодательству и региональной политике.

Вопрос об отсутствии депутатов Кислицын поднял после того, как за законопроект о новой структуре правительства Курганской области на внеочередном заседании думы получил лишь 20 голосов депутатов из 23 необходимых. После этого Фролов вскрыл семь конвертов с голосами отсутствующих на заседании депутатов. Оказалось, что все они проголосовали за новую структуру, поэтому законопроект признали принятым. Конверта с голосом Ильтякова не было.