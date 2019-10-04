03 октября 2019
02 октября 2019

Югорская «дочка» «Газпрома» будет вредить экологии в долг

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Открытая лицензия на 30.07.2015. Добыча газа, газ, хантос
Компания «Газпромнефть-Хантос» доказала в суде, что переплатила больше 100 млн рублей за вред экологииФото: media.gazprom-neft.ru.

Компания «Газпромнефть-Хантос» в арбитражном суде ХМАО доказала, что переплатила Росприроднадзору, в качестве компенсации за негативное воздействие на окружающую среду в 2013 году, более 114 млн. рублей. Теперь эти деньги зачтутся в счет будущих платежей.

«Часть попутного нефтяного газа эффективно использовалась на собственные нужды, что не было учтено при расчетах. Он уходил на котельные, выработку электроэнергии и печи нагрева», — ранее сообщали в компании.

Изначально требования «Газпромнефть-Хантос» к Росприроднадзору были выше. Компания просила учесть в качестве переплаты более полумиллиарда рублей, но затем снизила требования до 147 млн. Арбитражный суд удовлетворил иск частично.

Ранее «URA.RU» писало, что дочерняя структура «Газпрома» — «Газпром добыча Уренгой» — не смогла продать элитную базу отдыха у реки Пур за 88,3 млн рублей, так как на аукцион не заявился ни один претендент.

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