Базу отдыха не удалось продать даже после понижения цены на 10 млн рублей Фото: сайт ПАО «Газпром»

Дочерняя структура «Газпрома» — «Газпром добыча Уренгой» — не смогла продать элитную базу отдыха у реки Пур за 88,3 млн рублей. На аукцион не заявился ни один претендент. Информация об этом содержится на электронной торговой площадке группы «Газпромбанка».

Компания уже не в первый раз выставила на торги рекреационный центр под Новым Уренгоем (ЯНАО). Потенциальный покупатель мог получить пять домов с четырьмя двухместными номерами, один коттедж на десять двухместных номеров и теплый гараж для шести автомобилей. В конце июля ямальская дочка «Газпрома» пыталась продать свой непрофильный актив за 98,1 млн рублей, но тендер не состоялся.

После этого базу повторно выставили на аукцион с пониженной ценой — 88,3 млн рублей. «По окончании срока подачи заявок до 30 сентября 2019 года не подана ни одна заявка на участие в процедуре. Комиссия приняла решение признать процедуру несостоявшейся», — сообщается в протоколе процедуры.

Ранее «URA.RU» сообщало, что другой структуре «Газпрома» на Ямале — «Газпром добыча Ноябрьск» — не смогла продать недостроенный спорткомплекс «Стерх» в Ноябрьске за полмиллиарда рублей. Ни одного потенциального клиента не заинтересовал долгострой.