Суд обязал радиостанцию опровергнуть слова умершего Доренко

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Сергей Доренко. Интервью. 20 мая 2014. Москва, доренко сергей, палец к губам
«Говорит Москва» обязана опровергнуть слова покойного Сергея Доренко об издевательствах в циркеФото: Антон Белицкий © URA.RU

Арбитражный суд Москвы обязал учредителя радиостанции «Говорит Москва» опровергнуть два фрагмента из передачи покойного Сергея Доренко о жестоком обращении с животными в цирке. Иск подал известный дрессировщик Эдгар Запашный.

«Ответчика ООО „РУ ФМ“ обязали удалить эти фрагменты эфира с сайта радиостанции», — передает корреспондент RNS из зала суда. В то же время судья отклонил материальное требование истца о взыскании 10 миллионов рублей компенсации.

Доренко в своей утренней программе «Подъем» на радиостанции «Говорит Москва» в декабре 2018 года назвал гендиректора цирка Эдгара Запашного звереубийцей. Журналист подчеркнул, что все работники цирков — живодеры-садисты, а цирк — самая настоящая пыточная.

Основанием для удовлетворения иска стало то, что после передачи зрители стали возвращать купленные на представление билеты. В суд поступили копии 10 отказов на сумму более 120 тысяч рублей. За это Запашный потребовал сначала 13 миллионов рублей за понесенные убытки, а после смерти Доренко 9 мая 2019 года снизил сумму требований до 10 миллионов рублей.

Расскажите о новости друзьям
Знаменитости Природа Общество
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus
Загрузка...