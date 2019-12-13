На родителей девочки, которая пять лет живет в больнице, подали иск

Московские органы опеки и попечительства подали иск в суд с требованием ограничить права родителей, дочь которых пять лет живет в медицинском центре «Мать и дитя». Об этом говорится в свидетельстве, появившемся в картотеке Пресненского районного суда 12 декабря.
Истцом по делу выступит отдел социальной защиты населения московского района Арбат. Дело относится к категории «об ограничении родительских прав».
Девочка родилась в 2014 году на 26-й неделе беременности. Мать вернула новорожденную в больницу, сославшись на проблему ребенка с легкими. По сей день родители не хотят выпускать дочь из больницы из-за уверенности, что та неизлечимо больна. В свою очередь, врачи, под надзором которых находится ребенок, говорят, что девочка совершенно здорова.
После того, как история попала в СМИ, родители девочки попросили уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Анну Кузнецову сделать так, чтобы органы опеки перестали вмешиваться в ситуацию в их семье. 10 декабря член Совета по правам человека Екатерина Винокурова сообщила, что планирует рассказать о ситуации президенту РФ Владимиру Путину.