13 декабря 2019

На родителей девочки, которая пять лет живет в больнице, подали иск

© Служба новостей «URA.RU»
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Клинический институт репродуктивной медицины в Ельцин Центре. Екатеринбург, больничная палата, медицина, больница
Органы опеки хотят ограничить родительские права людей, которые пять лет не выпускают дочь из клиникиФото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Московские органы опеки и попечительства подали иск в суд с требованием ограничить права родителей, дочь которых пять лет живет в медицинском центре «Мать и дитя». Об этом говорится в свидетельстве, появившемся в картотеке Пресненского районного суда 12 декабря.

Истцом по делу выступит отдел социальной защиты населения московского района Арбат. Дело относится к категории «об ограничении родительских прав».

Девочка родилась в 2014 году на 26-й неделе беременности. Мать вернула новорожденную в больницу, сославшись на проблему ребенка с легкими. По сей день родители не хотят выпускать дочь из больницы из-за уверенности, что та неизлечимо больна. В свою очередь, врачи, под надзором которых находится ребенок, говорят, что девочка совершенно здорова.

После того, как история попала в СМИ, родители девочки попросили уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Анну Кузнецову сделать так, чтобы органы опеки перестали вмешиваться в ситуацию в их семье. 10 декабря член Совета по правам человека Екатерина Винокурова сообщила, что планирует рассказать о ситуации президенту РФ Владимиру Путину.

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