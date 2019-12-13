Сын певицы Валерии Арсений Шульгин попал во второе ДТП за неделю. Авария случилась сразу же после того, как Шульгин со своей девушкой выписались из больницы, где оправлялись после первого происшествия. Об этом молодой человек сообщил в stories в Instagram.
«Похоже, больше нельзя садиться в машину», — написал Шульгин в публикации. Сын Валерии рассказал, что автомобиль врезался в микроавтобус. У машины Шульгина повреждено левое заднее крыло, при этом никто из участников аварии не пострадал.
Первая авария с участием Шульгина и его девушки Лианы Волковой произошла на трассе М-11. Шульгин ехал из Москвы в Петербург, чтобы сделать сюрприз матери, которая давала там концерт. За рулем находилась Волкова.
Ранее Валерия заявила, что ее сын совершенно самостоятельный и уже давно обеспечивает себя сам, пишут «Дни.ру».