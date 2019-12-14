Грузия потеряла сотни миллионов долларов из-за конфликта с Россией

Из-за отмены прямого авиасообщения с Россией Грузия заработала на туризме на 300 млн долларов меньше. Об этом сообщил президент Национального банка Коба Гвенетадзе.
«Из-за авиасанкций наша страна получила на 300 млн долларов меньше от сферы туризма», — цитирует Sputnik Грузия заявление Гвенетадзе. Также, по его словам, обострение отношений с Россией привело к обесцениванию обменного курса.
Авиасообщение России и Грузии было отменено в июле этого года после начала антироссийских протестов в Тбилиси, напоминает агентство Nation News. Позже грузинские власти призывали восстановить отношения и авиасообщение с Россией. Представитель МИД РФ Мария Захарова также назвала правильным решением возобновить авиасообщения между Россией и Грузией в будущем.