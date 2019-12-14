Матвиенко раскрыла причину отставки иркутского губернатора

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко рассказала, что иркутский губернатор Сергей Левченко подал в отставку из-за того, что он и его команда не справились с ликвидацией чрезвычайной ситуации в регионе.
«Губернатор Иркутской области подал заявление по собственному желанию. Я полагаю, что за этим стоит его собственная оценка, оценка своей работы и его подчиненных», — приводит слова спикера Совфеда
Матвиенко подчеркнула, что именно такие ситуации показывают профессионализм руководителя и коллектива. По словам спикера, ошибками в работе стали отсутствие оперативных решений, реакций и контактов с гражданами. Также Матвиенко добавила, что назначение Игоря Кобзева врио губернатора Иркутской области является верным решением. Она отметила, что он точно сможет справиться со своими обязанностями.
Левченко ушел с должности по собственному желанию. Ранее президент России Владимир Путин раскритиковал власти Иркутской области после наводнения в Тулуне, в котором погибли 25 человек. Глава страны был недоволен распределением гуманитарной помощи и выплатами компенсаций. Также, согласно опросу ВЦИОМ, больше половины жителей Иркутской области хотели сменить главу региона.