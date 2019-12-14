Матвиенко раскрыла причину отставки иркутского губернатора

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Санкт-Петербургский международный экономический форум. Второй день. Санкт-Петербург, матвиенко валентина, портрет
Валентина Матвиенко считает, что Кобзев лучше справится с обязанностямиФото: Владимир Андреев © URA.RU
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Перестановки в губернаторском корпусе

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко рассказала, что иркутский губернатор Сергей Левченко подал в отставку из-за того, что он и его команда не справились с ликвидацией чрезвычайной ситуации в регионе.

«Губернатор Иркутской области подал заявление по собственному желанию. Я полагаю, что за этим стоит его собственная оценка, оценка своей работы и его подчиненных», — приводит слова спикера Совфеда Life.

Матвиенко подчеркнула, что именно такие ситуации показывают профессионализм руководителя и коллектива. По словам спикера, ошибками в работе стали отсутствие оперативных решений, реакций и контактов с гражданами. Также Матвиенко добавила, что назначение Игоря Кобзева врио губернатора Иркутской области является верным решением. Она отметила, что он точно сможет справиться со своими обязанностями.

Левченко ушел с должности по собственному желанию. Ранее президент России Владимир Путин раскритиковал власти Иркутской области после наводнения в Тулуне, в котором погибли 25 человек. Глава страны был недоволен распределением гуманитарной помощи и выплатами компенсаций. Также, согласно опросу ВЦИОМ, больше половины жителей Иркутской области хотели сменить главу региона.

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