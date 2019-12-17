Календарь призван показать чистоту и искренность спортсменок Фото: Instagram-аккаунт ЖХЛ

Женская хоккейная лига (ЖХЛ) обнародовала новогодний календарь, для которого хоккеистки клубов снялись раздетыми. Фотографии появились на странице лиги в Instagram.

«Самый красивый, женственный и нежный календарь», — подписали публикацию в аккаунте ЖХЛ. Представители лиги отметили, что календарь призван продемонстрировать чистоту и искренность спортсменок.

Люди в комментариях не поскупились на комплименты в адрес спортсменок. «Суперкрасивые девчонки», — отмечают болельщики. При этом часть пользователей посчитала фотографии слишком скромными.

Участие в съемках приняли 12 хоккеисток из семи клубов.

Фото: Instagram-аккаунт ЖХЛ