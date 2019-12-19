Ученые трех уральских вузов выиграли гранты на миллионы рублей

Получить деньги из бюджета области пожелали свыше 300 ученых Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Национальные проекты

В Свердловской области стали известны победители конкурса лучших проектов фундаментальных научных исследований. На реализацию своих идей каждый ученый получит от 600 тысяч до 1 миллиона рублей. Итого был отобран 51 проект.

«По решению главы региона Евгения Куйвашева, в 2019 году из областного бюджета будет выделено 20 миллионов рублей на поддержку фундаментальной науки. Такую же сумму направит Российский фонд фундаментальных исследований», — заявил министр промышленности и науки Свердловской области Сергей Пересторонин. Он уточнил, что предоставить результаты исследований ученые должны будут уже в сентябре 2020 года.

В числе победителей — представители 13 институтов Уральского отделения Российской академии наук, а также ученые из Уральского государственного аграрного университета, УрФУ и УрГЭУ-СИНХ. В частности, гранты получат ученые, занимающиеся созданием тканеэквивалентных материалов для замещения утраченных твердых тканей зубов, а также специалисты, работающие над проектами по оптимизации метода очистки воздушных выбросов. Итого на конкурс была подана 361 заявка. «Конкурс показал, что наша наука готова предложить колоссальное количество идей, которые могут стать драйвером развития Свердловской области», — заключил Пересторонин.

Конкурс лучших проектов фундаментальных научных исследований направлен на решение задач национального проекта «Наука» в части развития кадрового потенциала региона.