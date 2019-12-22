Лолита дала универсальный совет, как пережить развод

Пережить расставание с мужчиной будет легче, если женщина займется развитием своей карьеры и начнет непрерывно работать. Таким мнением поделилась певица Лолита Милявская.
«Нельзя ни от кого зависеть в этой жизни. Человек должен зависеть сам от себя», — рассказала Лолита в эфире youtube-шоу «#безфильтров», уточнив, что это правило распространяется как на женщин, так и на мужчин.
По мнению певицы, развод опасен только для тех женщин, которые целиком посвящают себя только семье. Поэтому важно продолжать реализоваться в профессиональном плане даже будучи замужем, уточняет «
Ранее Лолита рассталась со своим уже пятым мужем — Дмитрием Ивановым. Их отношения длились девять лет. Как заявляла сама певица, причиной развода стало то, что они вовремя не обратились к психологу.