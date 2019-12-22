21 декабря 2019

Лолита дала универсальный совет, как пережить развод

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Милявская Лолита, милявская лолита, певица лолита
Как заявила Лолита, это правило является не ее личной установкой, а общемировым печальным опытомФото: wikimedia.org

Пережить расставание с мужчиной будет легче, если женщина займется развитием своей карьеры и начнет непрерывно работать. Таким мнением поделилась певица Лолита Милявская.

«Нельзя ни от кого зависеть в этой жизни. Человек должен зависеть сам от себя», — рассказала Лолита в эфире youtube-шоу «#безфильтров», уточнив, что это правило распространяется как на женщин, так и на мужчин.

По мнению певицы, развод опасен только для тех женщин, которые целиком посвящают себя только семье. Поэтому важно продолжать реализоваться в профессиональном плане даже будучи замужем, уточняет «Царьград».

Ранее Лолита рассталась со своим уже пятым мужем — Дмитрием Ивановым. Их отношения длились девять лет. Как заявляла сама певица, причиной развода стало то, что они вовремя не обратились к психологу.

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