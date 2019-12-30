Правительство поддержало идею создания конкурента для авиакомпании «Победа»

Правительство РФ вместе с крупными банками задумались о создании лоукостера на Дальнем Востоке. Новая компания станет прямым конкурентом уже существующему отечественному бюджетному авиаперевозчику «Победа».
«Минпромторг, Минтранс, Минэкономразвития, Минфин, Росавиация совместно со Сбербанком, ВТБ и госкорпорацией „Ростех“ прорабатывают вопрос создания или развития авиакомпании на Дальнем Востоке в соответствии с поручением председателя правительства Дмитрия Медведева», — пишет газета «Известия» со ссылкой на официальный ответ министерства транспорта РФ Совету Федерации.
Ранее вице-премьер Максим Акимов, который занимается в правительстве РФ вопросами развития транспорта, рассказал о том, что он считает целесообразным создать новый лоукостер для решения проблемы доступности авиаперевозок в России. По словам Акимова, несмотря на то, что именно он выписывает директивы для голосования на совете директоров авиакомпании «Аэрофлот» [в ее структуру входит лоукостер «Победа»], появление конкурента на рынке только «оздоровит» всех его участников.