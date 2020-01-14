Жители Челябинска пожаловались в министерство экологии региона на снег зеленого цвета, выпавший у въезда в город со стороны Екатеринбурга. Как сообщил «URA.RU» представитель минэкологии Виталий Безруков, 14 января на эту площадку будет направлена передвижная лаборатория для проведения замеров воздуха.
«Наши специалисты уже выезжали на место, — пояснил Безруков. — По предварительным данным, окрашивание снега связано с пылью гранитного карьера, расположенного рядом, на котором ведется добыча полезных ископаемых». По словам Безрукова, угрозы для здоровья эта пыль не представляет, но на предприятии будет проведена проверка.
Разработкой карьера занимаются фирмы, аффилированные друг с другом, ООО «Челябинский гранитный карьер» и ООО «Гранистром». Получить комментарий предприятия не удалось, по телефонам указанным на официальном сайте никто не отвечает.