Главный тренер «Динамо» Марцел Личка покидает свой пост

Главный тренер футбольного клуба «Динамо» Марцел Личка уходит со своего поста. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
«Марцел Личка покидает пост главного тренера „Динамо“», — говорится в сообщении telegram-канала футбольного клуба. Там добавили, что чешский специалист возглавлял команду с июня 2023 года. Telegram-канал Sport Baza пишет, что ассистент главного тренера клуба Ролан Гусев может занять пост исполняющего обязанности главного тренера после отставки Лички, но окончательное решение еще не принято.
«Динамо» выразило ему благодарность за проведенную работу. Клуб отметил атакующий стиль игры и завоеванные бронзовые медали чемпионата России в сезоне 2023/24, где команда сражалась за золото до последнего тура.
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