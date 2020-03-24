На Урал эвакуировали 17 человек из очага коронавируса в Средней Азии

В Екатеринбург экстренно доставили 17 человек из Киргизии, где за сутки количество заболевших коронавирусом выросло почти в три раза. Перевозкой россиян занимались «Уральские авиалинии», сообщили URA.RU в пресс-службе Росавиации.
«На рейсе авиакомпании „Уральские авиалинии“ из Москвы в Ош доставлены 207 граждан Киргизии. Оттуда в Екатеринбург — 17 россиян», — сообщили в ведомстве. В возвращении граждан России на родину принимали участие и другие перевозчики: «Аэрофлот» вернул из Узбекистана в Москву 397 россиян, «S7-Сибирь» на чартерном рейсе из Испании доставлен 181 пассажир.
Всего из стран, где зафиксирована самая острая ситуация с коронавирусом, только за 23 марта российские компании доставили 1355 человек. Туристов возвращали из Болгарии, Франции, Египта, Кипра, Испании, Сербии и Марокко. На 25 марта запланирован вывоз россиян из Индии.
В «Уральских авиалиниях» URA.RU подтвердили, что возвращали туристов. «Вчера был рейс из Оша, россияне вернулись на нем в РФ», — сказали в пресс-службе.
В настоящий момент в Киргизии зафиксировано 42 случая заражения коронавирусом. Накануне инфицированных было почти в три раза меньше — 16 человек. В столице страны — Бишкеке — введен комендантский час.
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