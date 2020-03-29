Также отменена встреча в рамках договора СНВ-3 Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Россия и США временно прекратили инспекции, которые проводились согласно Договору о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ или СНВ-III). Причиной приостановки деятельности стала пандемия коронавируса, уточняет руководитель Ассоциации по контролю над вооружениями США Дэрил Кимболл.

«Россия и США решили приостановить проведение инспекций на местах в рамках нового ДСНВ до 1 мая», — передает слова Кимболла ТАСС. Также из-за распространения коронавирусной инфекции нового типа страны отменили заседание Двусторонней консультативной комиссии (ДКК), которое должно было состояться в марте, сообщает издание со ссылкой на эксперта, у которого имеются проверенные источники в Конгрессе США.

Срок действия договора СНВ-3, ограничивающего разработку стратегических наступательных вооружений, истекает в начале 2021 года. США, в свою очередь, пока не определились, будут ли продлевать его. В Вашингтоне хотят, чтобы туда включили в том числе и новые виды оружия, которые раньше не подпадали под действие договора, напоминает агентство Nation News. Также американские власти настаивают на том, чтобы соглашения были заключены и с Китаем. Только в этом случае, по убеждению США, удастся избежать «гонки вооружений», передает « Царьград ».