Половина турагентств прекратит работу после пандемии

Агентства — дилетанты закроются Фото: Александр Константинов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Пандемия изменила устоявшиеся правила работы туристического бизнеса. 50% операторов могут уйти с рынка после снятия ограничений. Так считает глава TBS Group Рашад Мамедов.

«Среда обитания заметно очистится. С рынка уйдет порядка 30—50% турагентств», — цитируют Мамедова «Известия».

По его мнению, перестанут работать небольшие агентства и представители сферы, которые выстраивают бизнес по старым стандартам. Рашад Мамедов считает этот процесс позитивным, так как благодаря ему рынок очистится от дилетантов. Эксперты считают, что сейчас — самое время переключиться на продажу российских туров. «Пора прекратить ждать и подсчитывать убытки. Нужно действовать: начинать заниматься тем, что приносит деньги сейчас. Я говорю о продаже туров на российские курорты. Все крупные туроператоры уже двигаются в этом направлении, заявлены чартеры не только на морские курорты, но и на Алтай, Байкал и даже в Хакасию», — утверждает директор сети турагентств «Розовый слон» Алексан Мкртчян.

Мкртчян в курсе, что более 80% агентств специализируются на продаже выездных направлений и переориентироваться на российский продукт им не так просто. Но он уверен, что те турагенты, которые сейчас смогут разобраться в продукте, изучить его, окажутся в выигрышном положении.

Ранее президент Уральской ассоциации туризма прогнозировал, какие страны первыми станут доступны для россиян после снятия ограничений и открытия границ. По его мнению, это будут Китай, Вьетнам и Корея. При этом условия для международных путешествий уже не станут прежними даже после победы над коронавирусом, уверен Мальцев. В частности, в аэропортах помимо паспортного контроля может появиться еще и медико-биологический, а авиакомпании изменят условия загрузки бортов.

Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале «URA.RU» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.