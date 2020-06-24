23 июня 2020

Главное в Свердловской области за 23 июня. Екатеринбург может лишиться начальника горздрава, пять человек умерло от коронавируса

© Служба новостей «URA.RU»
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Посещение паллиативного отделения ЦГБ№2. Екатеринбург, высокинский александр, демидов денис
Александр Высокинский не доволен работой Дениса Демидова Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Все самые интересные и важные новости Свердловской области за 23 июня в обзоре URA.RU: Глава горздрава может покинуть пост, 4 человека умерло от COVID-19, Ройзман покинул больницу, рост ипотечных кредитов и долгов по зарплатам, УрФУ стал четвертым, Собчак не приедет в Екатеринбург

  • Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский не удовлетворен работой начальника горздрава Дениса Демидова. Глава города посетовал на то, что не получает из ведомства необходимую информацию и намекнул на отставку Демидова.
  • За сутки в Свердловской области четыре человека умерли от коронавируса. Это второй результат после 20 июня, когда погибло пять человек.
  • Бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана выписали из больницы, где он лечился от коронавируса. Экс-глава города был госпитализирован в 40-ю больницу 8 июня.
  • В Свердловской области зарегистрировано более семи тысяч заявок на получение ипотеки по льготной ставке в 6,5%. Сумма кредитов составит более 3,5 млрд рублей.
  • За месяц долги по зарплатам в регионе выросли почти в два раза. Работодатели в июне задолжали своим сотрудникам более 55 млн рублей.
  • УрФУ имени Ельцина занял четвертое место в общем рейтинге лучших российских ВУЗов по версии журнала Forbes.
  • Депутат гордумы Александр Колесников на заседании назвал защитников парка XXII Партсъезда в Екатеринбурге бунтовщиками и террористами.
  • Представитель схиигумена Сергия (Романова) Всеволод Могучев опроверг слухи о возможных съемках документального фильма про старца Ксенией Собчак. Он назвал это «провокационной информацией».

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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