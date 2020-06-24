Александр Высокинский не доволен работой Дениса Демидова Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Все самые интересные и важные новости Свердловской области за 23 июня в обзоре URA.RU: Глава горздрава может покинуть пост, 4 человека умерло от COVID-19, Ройзман покинул больницу, рост ипотечных кредитов и долгов по зарплатам, УрФУ стал четвертым, Собчак не приедет в Екатеринбург

Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский не удовлетворен работой начальника горздрава Дениса Демидова. Глава города посетовал на то, что не получает из ведомства необходимую информацию и намекнул на отставку Демидова.

За сутки в Свердловской области четыре человека умерли от коронавируса. Это второй результат после 20 июня, когда погибло пять человек.

Бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана выписали из больницы, где он лечился от коронавируса. Экс-глава города был госпитализирован в 40-ю больницу 8 июня.

В Свердловской области зарегистрировано более семи тысяч заявок на получение ипотеки по льготной ставке в 6,5%. Сумма кредитов составит более 3,5 млрд рублей.

За месяц долги по зарплатам в регионе выросли почти в два раза. Работодатели в июне задолжали своим сотрудникам более 55 млн рублей.

УрФУ имени Ельцина занял четвертое место в общем рейтинге лучших российских ВУЗов по версии журнала Forbes.

Депутат гордумы Александр Колесников на заседании назвал защитников парка XXII Партсъезда в Екатеринбурге бунтовщиками и террористами.

Представитель схиигумена Сергия (Романова) Всеволод Могучев опроверг слухи о возможных съемках документального фильма про старца Ксенией Собчак. Он назвал это «провокационной информацией».