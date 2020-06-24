Александр Высокинский не доволен работой Дениса Демидова
Все самые интересные и важные новости Свердловской области за 23 июня в обзоре URA.RU: Глава горздрава может покинуть пост, 4 человека умерло от COVID-19, Ройзман покинул больницу, рост ипотечных кредитов и долгов по зарплатам, УрФУ стал четвертым, Собчак не приедет в Екатеринбург
- Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский не удовлетворен работой начальника горздрава Дениса Демидова. Глава города посетовал на то, что не получает из ведомства необходимую информацию и намекнул на отставку Демидова.
- За сутки в Свердловской области четыре человека умерли от коронавируса. Это второй результат после 20 июня, когда погибло пять человек.
- Бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана выписали из больницы, где он лечился от коронавируса. Экс-глава города был госпитализирован в 40-ю больницу 8 июня.
- В Свердловской области зарегистрировано более семи тысяч заявок на получение ипотеки по льготной ставке в 6,5%. Сумма кредитов составит более 3,5 млрд рублей.
- За месяц долги по зарплатам в регионе выросли почти в два раза. Работодатели в июне задолжали своим сотрудникам более 55 млн рублей.
- УрФУ имени Ельцина занял четвертое место в общем рейтинге лучших российских ВУЗов по версии журнала Forbes.
- Депутат гордумы Александр Колесников на заседании назвал защитников парка XXII Партсъезда в Екатеринбурге бунтовщиками и террористами.
- Представитель схиигумена Сергия (Романова) Всеволод Могучев опроверг слухи о возможных съемках документального фильма про старца Ксенией Собчак. Он назвал это «провокационной информацией».
Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Екатеринбург», Viber-канале «