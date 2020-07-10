Медведев раскрыл лайфхак, как стать президентом

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Заседание бюро Высшего совета политической партии «Единая Россия». Москва, медведев дмитрий
Дмитрий Медведев руководил государством с 2008 по 2012 года Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Ответственное отношение к своим обязанностям, а также сила воли — основные качества, которые помогут человеку в борьбе за пост президента России. Об этом рассказал бывший глава государства, экс-премьер-министр РФ и зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

«Работоспособность и сила воли для того, чтобы достигнуть успехов. И на государственной должности, и в любой другой деятельности», — ответил Медведев на вопрос про качества, которыми должен обладать потенциальный президент, в интервью «Комсомольской правде».

Ранее Дмитрий Медведев поделился, какие отношения его связывают с президентом России Владимиром Путиным, пишет «Национальная служба новостей». По словам зампреда Совбеза, они являются добрыми товарищами.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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