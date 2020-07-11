Пассажирам пришлось лететь под зонтиками Фото: Анна Майорова © URA.RU

В самолете одной из российских авиакомпании с потолка потекла вода во время полета. Пассажирам пришлось раскрыть зонтики.

В социальных сетях распространился ролик, на котором пассажиры в летящем самолете пытаются спастись от капающей сверху воды. «Все с зонтами сидят. Позор», — комментирует происходящее женский голос за кадром.

На записи действительно видно, что с потолка самолета течет вода. Некоторые пассажиры пытались остановить ее с помощью салфеток, другие раскрыли зонтики и продолжили полет с ними. На видеозаписи не уточняется, какой авиакомпании принадлежит самолет и какой рейс он выполняет.

Обновлено в 16:15 (мск)

По данным СМИ, самолет выполнял рейс из Хабаровска в Сочи. Пресс-секретарь сочинского аэропорта Юлия Билецкая подтвердила URA.RU эту информацию, однако не смогла сказать, какая авиакомпания выполняла рейс. Получить комментарий от представителя пресс-службы аэропорта Хабаровска агентству не удалось — по указанному на сайте телефонному номеру пресс-секретаря никто не взял трубку.

По информации радиостанции «Говорит Москва», рейс выполняла авиакомпания «Россия», перевозчик начал проверку по инциденту. При этом в компании утверждают, что жалоб от пассажиров не поступало.

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