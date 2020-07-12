Раскрыты способы заражения коронавирусом в самолетах

Риск заражения COVID-19 есть на рейсах, где подают еду Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Некоторые услуги на борту самолета могут увеличить риск заражения коронавирусом. Об этом предупредил эксперт по путешествиям Саймон Колдер.

«Если вам не нравится идея находиться в непосредственной близости от других людей, которых вы не знаете, тогда просто никуда не летайте», — сообщил Колдер Express, объясняя, что перелеты не способствуют соблюдению социальной дистанции. По словам эксперта, угроза заражения коронавирусом также актуальна для авиакомпаний, которые предлагают питание во время перелета.

В подтверждение этому Колдер привел историю пассажира рейса в Пальму-де-Майорка. Тогда маски оставались на туристах только до тех пор, пока самолет не взлетел. Когда в воздухе началось обслуживание пассажиров, все сняли средства защиты, чтобы есть или пить.

Ранее глава авиакомпании «Аэрофлот» Виталий Савельев заявил, что риск заражения коронавирусом на борту самолета очень низкий, пишет агентство RNS . Он сказал, что в качестве безопасности все пассажиры рассажены в шахматном порядке. Также в самолетах установлены специальные фильтры, благодаря которым воздух в салоне меняется каждые три-пять минут.

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