18 июля 2020

Минздрав РФ: кто должен первым получить прививку от коронавируса

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Клипарт по теме Медицина. Ханты-Мансийск, вакцина, лекарство, ампула, медицина
Александр Гинцбург отметил, что вакцинировать нужно все коллективы, которые «дышат одним воздухом»: на больших стройках, в казармах, в общежитиях Фото: Александр Елизаров © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Прививать против коронавируса в первую очередь нужно учителей и пожилых людей. Противопоказанием к вакцине могут стать хронические аутоиммунные заболевания. Такое мнение выразил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург.

«Этот вопрос (кто в первую очередь должен вакцинироваться) должен решать Минздрав. Если спрашиваете меня, то я считаю, что хорошо привить учителей, потом пенсионеров», — цитирует ТАСС эксперта. Он отметил, что вакцинировать нужно все коллективы, которые «дышат одним воздухом»: на больших стройках, в казармах, в общежитиях.

По словам Гинцбурга, противопоказанием для вакцинации могут быть хронические заболевания иммунитета. Перед вакцинацией необходимо проконсультироваться со специалистом, сообщает эксперт.

Ранее ученые сообщили, что вакцина от коронавируса поступит в гражданский оборот в середине августа. Ожидается, что препарат будет доступен бесплатно в больницах. Частные компании приступят к его производству в сентябре. Прививочная кампания от COVID-19 среди населения России может завершиться в начале 2021 года.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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