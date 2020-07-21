Автор песни «Доля воровская» Бока скончался

Легенда шансона Борис Давидян скончался после продолжительной болезни Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Исполнитель шансона Борис Давидян, известный как Бока, скончался в Лос-Анджелесе. Об этом сообщил журналист Ваге Казарян в своем Facebook-аккаунте.

«Покойся с миром, Бока… Очень жаль…», — написал Казарян. Певец скончался после продолжительной болезни в Лос-Анджелесе. Известно, что у него были проблемы с легкими.

Легенда кавказского шансона ушел из жизни на 72 году жизни. Бока получил известность, исполняя шлягеры «Доля воровская», «Али-Баба», «Звенит звонок», «Цавт танем» и «Джана». В 1990 годы вместе с семьей шансонье переехал в Лос-Анджелес. Нередко он выступал на сцене вместе с внуком Жокой.

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