23 июля 2020

Российские IT-гиганты пригрозили переездом за рубеж. Все дело в обысках и арестах

© Служба новостей «URA.RU»
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фсб, фсб, обыск, федеральная служба безопастности
IT-отрасль подняла тему силового преследования участников рынка Фото: wikimedia.org/Andrey Stenin

Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий (АПКИТ), в которую входят «Яндекс», Acer, IBM и «Лаборатория Касперского», выразила обеспокоенность из-за преследований ряда IT-компаний в России и пригрозила перевести свой бизнес за рубеж. Это следует из открытого письма ассоциации.

В обращении говорится, что в июле сразу в нескольких офисах игроков на рынке IT прошла серия проверок, обысков с последующими арестами. При этом следственные действия были связаны с делами пятилетней и более давности. АПКИТ считает, что такие вопросы вполне можно рассматривать в административной и арбитражной, а не уголовной плоскостях.

«Происшедшие события воспринимаются как угроза, снижающая в восприятии предпринимателей высокотехнологичных отраслей дружественность российской юрисдикции и способная подтолкнуть их к переносу бизнеса в другие страны», — говорится в письме. В Ассоциации считают, что предприниматели чувствуют неуверенность в развитии своего дела в РФ и в том, что в стране есть перспективы для формирования «благоприятной бизнес-среды».

Авторы письме не уточняют, о каком именно преследовании идет речь, однако, как пишет РБК, имеется в виду обыски в Национальной компьютерной корпорации, а также в компаниях Merlion, «Инфосистемы Джет», «Ай-Теко» и Maykor.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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