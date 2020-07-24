Известного политолога Федора Крашенинникова арестовали на 7 суток за оскорбление власти
Из Среднеуральского женского монастыря ушли соратники отца Сергия — Ксения Собчак обратилась в прокуратуру — Назван состав рабочей группы по правкам Устава — Чемпионат Европы по самбо перенесен — Арестован оппозиционный политолог — Скончался известный врач — Грабители взорвали банкомат. Все самые интересные и важные новости Свердловской области к утру 24 июля — в обзоре URA.RU:
Среднеуральский женский монастырь покинули несколько десятков человек, в РПЦ отреагировали на это, Ксения Собчак обратилась в СК
- Захваченный схимонахом Сергием Среднеуральский женский монастырь покинули более 40 человек: монахинь, священников и мирян. Это произошло из-за конфликта Сергия и игуменьи Варвары.
- В РПЦ прокомментировали эту ситуацию и заявили, что Сергий «транслирует дичь» по интернету, поэтому его покидают сторонники.
- Ранее журналистка Ксения Собчак, снявшая фильм «Монастырь особого назначения» о Сергие, обратилась в Следственный комитет и Генпрокуратуру с просьбой провести проверку в монастыре. Однако и сама Собчак тоже попала под критику — ее обвинила одна из героинь фильма.
Определен состав рабочей группы по изменению Устава области
- Губернатор Евгений Куйвашев определил состав рабочей группы, которая займется изменением регионального Устава. В нее вошли более 30 известных областных политиков, общественников и бизнесменов.
Чемпионат Европы по самбо перенесен
- Международная федерация самбо (FIAS) во второй раз изменила дату проведения Чемпионата Европы, который должен пройти в Екатеринбурге. Первенство планируется провести с 27 по 29 ноября.
В Екатеринбурге арестован политолог
- Оппозиционный политолог Федор Крашенинников арестован на семь суток. Поводом стала публикация в telegram-канале, направленная против судебной системы, где Крашенинников нецензурно выразился в адрес российских судей.
Скончался известный екатеринбургский онколог
- В Екатеринбурге скончался врач Сергей Завацкий, который работал в областном онкологическом диспансере. По мнению близких, он мог быть заражен коронавирусом.
В Екатеринбурге взорвали банкомат
- В ночь на 23 июля в Екатеринбурге грабители взорвали банкомат Сбербанка. По данным банка, там находилась незначительная сумма. Сейчас полицейские устанавливают обстоятельства и лиц, причастных к инциденту. Проводится поиск и опрос очевидцев, изучаются записи камер наблюдения.