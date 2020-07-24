Известного политолога Федора Крашенинникова арестовали на 7 суток за оскорбление власти Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Из Среднеуральского женского монастыря ушли соратники отца Сергия — Ксения Собчак обратилась в прокуратуру — Назван состав рабочей группы по правкам Устава — Чемпионат Европы по самбо перенесен — Арестован оппозиционный политолог — Скончался известный врач — Грабители взорвали банкомат. Все самые интересные и важные новости Свердловской области к утру 24 июля — в обзоре URA.RU:

Среднеуральский женский монастырь покинули несколько десятков человек, в РПЦ отреагировали на это, Ксения Собчак обратилась в СК

Определен состав рабочей группы по изменению Устава области

Губернатор Евгений Куйвашев определил состав рабочей группы, которая займется изменением регионального Устава. В нее вошли более 30 известных областных политиков, общественников и бизнесменов.

Чемпионат Европы по самбо перенесен

Международная федерация самбо (FIAS) во второй раз изменила дату проведения Чемпионата Европы, который должен пройти в Екатеринбурге. Первенство планируется провести с 27 по 29 ноября.

В Екатеринбурге арестован политолог

Оппозиционный политолог Федор Крашенинников арестован на семь суток. Поводом стала публикация в telegram-канале, направленная против судебной системы, где Крашенинников нецензурно выразился в адрес российских судей.

Скончался известный екатеринбургский онколог

В Екатеринбурге скончался врач Сергей Завацкий, который работал в областном онкологическом диспансере. По мнению близких, он мог быть заражен коронавирусом.

В Екатеринбурге взорвали банкомат