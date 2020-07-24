23 июля 2020

Самое актуальное в Свердловской области на 24 июля. Обитель отца Сергия покинули соратники, арестован известный политолог

© Служба новостей «URA.RU»
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Апелляция по делу Крашенинникова. Екатеринбург, крашенинников федор
Известного политолога Федора Крашенинникова арестовали на 7 суток за оскорбление власти Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Из Среднеуральского женского монастыря ушли соратники отца Сергия — Ксения Собчак обратилась в прокуратуру — Назван состав рабочей группы по правкам Устава — Чемпионат Европы по самбо перенесен — Арестован оппозиционный политолог — Скончался известный врач — Грабители взорвали банкомат. Все самые интересные и важные новости Свердловской области к утру 24 июля — в обзоре URA.RU:

Среднеуральский женский монастырь покинули несколько десятков человек, в РПЦ отреагировали на это, Ксения Собчак обратилась в СК

Определен состав рабочей группы по изменению Устава области

Чемпионат Европы по самбо перенесен

В Екатеринбурге арестован политолог

  • Оппозиционный политолог Федор Крашенинников арестован на семь суток. Поводом стала публикация в telegram-канале, направленная против судебной системы, где Крашенинников нецензурно выразился в адрес российских судей.

Скончался известный екатеринбургский онколог

  • В Екатеринбурге скончался врач Сергей Завацкий, который работал в областном онкологическом диспансере. По мнению близких, он мог быть заражен коронавирусом.

В Екатеринбурге взорвали банкомат

  • В ночь на 23 июля в Екатеринбурге грабители взорвали банкомат Сбербанка. По данным банка, там находилась незначительная сумма. Сейчас полицейские устанавливают обстоятельства и лиц, причастных к инциденту. Проводится поиск и опрос очевидцев, изучаются записи камер наблюдения.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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