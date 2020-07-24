23 июля 2020
22 июля 2020
21 июля 2020

Самое актуальное в ХМАО на 24 июля. Utair возобновит популярный авиарейс, чиновник подал в суд на оппозиционера

© Служба новостей «URA.RU»
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Первый полёт самолета «Виктор Черномырдин» (Boeing-767) авиакомпании Utair из аэропорта Сургут , аэропорт сургут
С августа возобновляются регулярное авиасообщение между Сургутом и Ханты-Мансийском Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Авиарейс между Сургутом и Ханты-Мансийском запустят с августа — Бизнесменам отсрочили налоговые платежи — Силовики провели обыски в нижневартовском Роспотребнадзоре — Житель Нефтеюганска обвинил депутата в рейдерском захвате — Глава Сургутского района подал в суд на оппозиционера. Все самые интересные и важные новости ХМАО к утру 24 июля — в обзоре URA.RU:

С августа возобновится популярный авиарейс

Югорским предпринимателям отсрочили выплаты налогов

  • Пострадавшим от пандемии предпринимателям ХМАО продлили отсрочку на уплату налогов за первый и второй квартал этого года. Теперь оплатить транспортный, имущественный и земельный налоги бизнесменам, которые признаны пострадавшими, за первый квартал 2020 года необходимо до 30 октября, за второй — до 30 декабря.

В отделении Роспотребнадзора в Нижневартовске прошли обыски

Чиновник подал в суд на оппозиционного политика

Нефтеюганского депутата обвинили в рейдерском захвате

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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