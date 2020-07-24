С августа возобновляются регулярное авиасообщение между Сургутом и Ханты-Мансийском
Авиарейс между Сургутом и Ханты-Мансийском запустят с августа — Бизнесменам отсрочили налоговые платежи — Силовики провели обыски в нижневартовском Роспотребнадзоре — Житель Нефтеюганска обвинил депутата в рейдерском захвате — Глава Сургутского района подал в суд на оппозиционера. Все самые интересные и важные новости ХМАО к утру 24 июля — в обзоре URA.RU:
С августа возобновится популярный авиарейс
- Авиакомпания Utair c августа возобновляет регулярный рейс между Сургутом и Ханты-Мансийском. Рейс вернули в расписание, так как в регионе постепенно стабилизируется ситуация с заболеваемостью коронавирусом.
Югорским предпринимателям отсрочили выплаты налогов
- Пострадавшим от пандемии предпринимателям ХМАО продлили отсрочку на уплату налогов за первый и второй квартал этого года. Теперь оплатить транспортный, имущественный и земельный налоги бизнесменам, которые признаны пострадавшими, за первый квартал 2020 года необходимо до 30 октября, за второй — до 30 декабря.
В отделении Роспотребнадзора в Нижневартовске прошли обыски
- Обыски и изъятия документов прошли в «Центре гигиены и эпидемиологии в ХМАО в Нижневартовске и Нижневартовском районе» в рамках уголовного дела в отношении руководителя Людмилы Шафрановой. Она обвиняется в подделке результатов анализов.
Чиновник подал в суд на оппозиционного политика
- Глава Сургутского района Андрей Трубецкой подал в суд на лидера регионального отделения партии «Коммунисты России» Вадима Абдуррахманова из-за того, что тот назвал чиновника жуликом.
Нефтеюганского депутата обвинили в рейдерском захвате
- Житель Нефтеюганска Павел Кагаков обвинил депутата гордумы Сергея Андреева в попытке рейдерского захвата автостоянки и написал на него жалобу в центральный аппарат «Единой России». В центральном аппарате партии, в свою очередь, отправили документ для принятия решения в прокуратуру ХМАО.