В городскую больницу Нового Уренгоя привезут второй томограф
Мэр Салехарда рассказал предпринимателям, какую помощь они смогут получить — на стройках противоковидных госпиталей установили видеокамеры — в больницу Нового Уренгоя привезут второй томограф — прокуратура обратила внимание на незаконные свалки. Все самые интересные и важные новости ЯНАО к утру 28 июля — в обзоре URA.RU:
Мэр Салехарда пообщался с представителями бизнеса
- Глава Салехарда Алексей Титовский в формате видеоконференцсвязи пообщался с более чем 20 предпринимателями. Он обратился к владельцам торговых точек с просьбой следить за соблюдением масочного режима, социальной дистанции, а также рассказал, какую поддержку от властей они смогут получить в период пандемии.
Стройплощадки госпиталей оборудовали видеонаблюдением
- На стройплощадках инфекционных госпиталей в Новом Уренгое и Салехарде запустили систему видеонаблюдения, чтобы в режиме реального времени можно было контролировать ход строительства. На каждой площадке установили по две видеокамеры высокого разрешения.
В городской больнице Нового Уренгоя установят новый томограф
- Новый компьютерный томограф привезут в городскую больницу Нового Уренгоя в начале августа. Для установки оборудования уже определили место. Сейчас в больнице работает только один аппарат КТ, и приобретение второго облегчит работу врачей.
Прокуратура занялась главой Нового Уренгоя из-за свалок
- Мэр Нового Уренгоя Иван Костогриз получил представление природоохранной прокуратуры ЯНАО из-за бездействия чиновников администрации, которым жители жаловались на незаконные свалки прямо в черте города.