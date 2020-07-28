В городскую больницу Нового Уренгоя привезут второй томограф Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Мэр Салехарда рассказал предпринимателям, какую помощь они смогут получить — на стройках противоковидных госпиталей установили видеокамеры — в больницу Нового Уренгоя привезут второй томограф — прокуратура обратила внимание на незаконные свалки. Все самые интересные и важные новости ЯНАО к утру 28 июля — в обзоре URA.RU:

Мэр Салехарда пообщался с представителями бизнеса

Глава Салехарда Алексей Титовский в формате видеоконференцсвязи пообщался с более чем 20 предпринимателями. Он обратился к владельцам торговых точек с просьбой следить за соблюдением масочного режима, социальной дистанции, а также рассказал, какую поддержку от властей они смогут получить в период пандемии.

Стройплощадки госпиталей оборудовали видеонаблюдением

На стройплощадках инфекционных госпиталей в Новом Уренгое и Салехарде запустили систему видеонаблюдения, чтобы в режиме реального времени можно было контролировать ход строительства. На каждой площадке установили по две видеокамеры высокого разрешения.

В городской больнице Нового Уренгоя установят новый томограф

Новый компьютерный томограф привезут в городскую больницу Нового Уренгоя в начале августа. Для установки оборудования уже определили место. Сейчас в больнице работает только один аппарат КТ, и приобретение второго облегчит работу врачей.

Прокуратура занялась главой Нового Уренгоя из-за свалок