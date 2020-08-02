Свердловский губернатор решился идти в народ

Губернатор Евгений Куйвашев примет участие в первом массовом мероприятии с начала пандемии коронавируса. В субботу, 8 августа, он посетит Ирбитскую ярмарку, следует из графика главы региона.
Ирбитская ярмарка — одно из ключевых исторических мероприятий региона: впервые она состоялась в 1643 году. Ярмарка проходит ежегодно в августе, в 2019 году ее посетило около 40 тысяч человек. Решение о проведении ярмарки не противоречит режиму ограничений: Евгений Куйвашев разрешил работу ярмарок и рынков 8 июня.
Во вторник губернатор проведет заседание комиссии по противодействию коррупции в Свердловской области, в четверг — заседание правительства. Расширенный штаб по борьбе с коронавирусом с участием глав муниципальных образований намечен на вторник и пятницу.
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