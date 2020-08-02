02 августа 2020
01 августа 2020
31 июля 2020

Свердловский губернатор решился идти в народ

© Служба новостей «URA.RU»
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Запуск новой производственной линии Богдановичского городского молочного завода. Свердловская область, Богданович, куйвашев евгений, мартьянов павел
Евгений Куйвашев не посещал массовые развлекательные мероприятия с начала пандемии Фото: Анна Майорова © URA.RU

Губернатор Евгений Куйвашев примет участие в первом массовом мероприятии с начала пандемии коронавируса. В субботу, 8 августа, он посетит Ирбитскую ярмарку, следует из графика главы региона.

Ирбитская ярмарка — одно из ключевых исторических мероприятий региона: впервые она состоялась в 1643 году. Ярмарка проходит ежегодно в августе, в 2019 году ее посетило около 40 тысяч человек. Решение о проведении ярмарки не противоречит режиму ограничений: Евгений Куйвашев разрешил работу ярмарок и рынков 8 июня.

Во вторник губернатор проведет заседание комиссии по противодействию коррупции в Свердловской области, в четверг — заседание правительства. Расширенный штаб по борьбе с коронавирусом с участием глав муниципальных образований намечен на вторник и пятницу.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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