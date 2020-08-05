Партия Прилепина выиграла первый суд в Челябинске

Захар Прилепин может праздновать первую судебную победу в Челябинске Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Заксобрание Челябинской области-2020

Челябинское региональное отделение партии «За правду!» писателя Захара Прилепина добилась восстановления в списках кандидатов Игоря Емельянова и Сергея Бобылева на выборах в заксобрание региона. Как сообщил URA.RU юрист партии Григорий Васильков, такое решение принял 6 июля областной суд.

«Игорь Емельянов и Сергей Бобылев будут восстановлены в партийных списках», — пояснил юрист. В пресс-службе облсуда URA.RU подтвердили, что иск удовлетворен. Иск подавался к областной избирательной комиссии, отказавшей в регистрации кандидатов. Поводом для отказа стало наличие у Емельянова вида на жительство в Чехии.

Данные в облизбирком поступили из МВД, хотя сам кандидат заявил, что вид на жительство истек. Вместе с Емельяновым в территориальную группу входил Бобылев, но так как в одной группе не может быть менее двух человек, то в регистрации отказали и ему. «Вид на жительство истек еще в январе 2018 года, — пояснил URA.RU Васильков. — Но в МВД не внесли это в базу данных». Ранее в облизбиркоме заявили, что если подтвердится отсутствие вида на жительство в Чехии у Емельянова, обоих кандидатов восстановят в списках.

На выборах в челябинское ЗСО с 11 по 13 сентября жители выберут 60 депутатов, из них половину по партийным спискам. К выборам допущены «Единая Россия», «Справедливая Россия», КПРФ, ЛДПР, «За правду!», Партия пенсионеров, Партия роста, «Родина» и «Зеленая альтернатива».