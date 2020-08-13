Крупные города ХМАО портят статистику по коронавирусу

За минувшие сутки коронавирус диагностировали у 106 жителей ХМАО. Всего с начала эпидемии COVID-19 нашли у 18 тысяч 325 югорчан. Лидерами по числу заражений являются Нижневартовск и Сургут, а на третьем месте антирейтинга находится Ханты-Мансийск. Об этом URA.RU рассказали в региональном оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.
«На момент выявления заболевания у 70 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 26 человек зафиксирована пневмония, у 10 человек болезнь протекает бессимптомно. Контакт инфицирования установлен в 93 случаях. По 13 случаям заражения контакты уточняются», — добавили в оперштабе.
Сегодня показатель распространения инфекции Rt — 0,82, а сутками ранее он равнялся 0,78, то есть показатель «заразности» растет всего за три дня до перехода на второй этап снятия карантина. Общая картина заражения по городам и районам выглядит так:
- Нижневартовск — 28;
- Сургут — 20;
- Ханты-Мансийск — 11;
- Мегион — 9;
- Радужный — 8;
- Ханты-Мансийский район — 6;
- Советский район — 5;
- Нягань — 5;
- Лангепас — 3;
- Нижневартовский район — 2;
- Октябрьский район — 2.
- Сургутский район — 2;
- Нефтеюганск — 2;
- Когалым — 2;
- Покачи — 1.
Всего: 106
По данным департамента здравоохранения ХМАО, состояние 53 пациентов оценивается как тяжелое, 38 человек подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За весь период пандемии от COVID-19 умерли 146 человек.
Ранее URA.RU писало, что губернатор ХМАО Наталья Комарова подписала распоряжение о переходе с 17 августа ко второму этапу снятия ограничений из-за эпидемии коронавируса.
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