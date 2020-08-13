13 августа 2020
12 августа 2020

Крупные города ХМАО портят статистику по коронавирусу

© Служба новостей «URA.RU»
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Лидерами по числу новых заражений остаются крупные города Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

За минувшие сутки коронавирус диагностировали у 106 жителей ХМАО. Всего с начала эпидемии COVID-19 нашли у 18 тысяч 325 югорчан. Лидерами по числу заражений являются Нижневартовск и Сургут, а на третьем месте антирейтинга находится Ханты-Мансийск. Об этом URA.RU рассказали в региональном оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.

«На момент выявления заболевания у 70 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 26 человек зафиксирована пневмония, у 10 человек болезнь протекает бессимптомно. Контакт инфицирования установлен в 93 случаях. По 13 случаям заражения контакты уточняются», — добавили в оперштабе.

Сегодня показатель распространения инфекции Rt — 0,82, а сутками ранее он равнялся 0,78, то есть показатель «заразности» растет всего за три дня до перехода на второй этап снятия карантина. Общая картина заражения по городам и районам выглядит так:

  • Нижневартовск — 28;
  • Сургут — 20;
  • Ханты-Мансийск — 11;
  • Мегион — 9;
  • Радужный — 8;
  • Ханты-Мансийский район — 6;
  • Советский район — 5;
  • Нягань — 5;
  • Лангепас — 3;
  • Нижневартовский район — 2;
  • Октябрьский район — 2.
  • Сургутский район — 2;
  • Нефтеюганск — 2;
  • Когалым — 2;
  • Покачи — 1.

Всего: 106

По данным департамента здравоохранения ХМАО, состояние 53 пациентов оценивается как тяжелое, 38 человек подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За весь период пандемии от COVID-19 умерли 146 человек.

Ранее URA.RU писало, что губернатор ХМАО Наталья Комарова подписала распоряжение о переходе с 17 августа ко второму этапу снятия ограничений из-за эпидемии коронавируса.

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