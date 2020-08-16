Российские компании включили в соцпакет выплаты при коронавирусе

Крупные российские компании включили в соцпакет выплаты, которые связаны с COVID-19. Некоторые корпорации дополнили его страхованием жизни и здоровья, материальной помощью при заболевании, а также страховыми выплатами в случае смерти работника от вируса. Об этом стало известно по результатам опроса предприятий из списка топ-50.
«Группа „М.Видео-Эльдорадо“ ввела дополнительное страхование жизни и здоровья сотрудников, а также материальную помощь при их заболевании коронавирусом. А страховые выплаты в случае смерти от заболеваний, вызванных новой инфекцией, предусмотрели в „Ашан Ритейл Россия“», — пишут «Известия». Большинство компаний сохранили докризисные льготы и бонусы, добавили опции по увеличению услуг добровольного медстрахования и психологическую помощь в онлайн-режиме.
Тем, кто переболел коронавирусом, введены доплаты по больничному листу до 100% зарплаты, рассказали в пресс-службе «Билайн». А в предприятиях «ФосАгро» и «КамАЗ» сообщили, что в рамках действующих программ помогают в лечении и профилактике любых заболеваний, в том числе и новой инфекции. В Сбербанке уточнили, что принят временный упрощенный порядок выплаты финансовой помощи для сотрудников, госпитализированных с COVID-19.
Отмечается, что опции в соцпакете не распространяются на весь штат сотрудников. Они, как правило, зависят от должности и стажа сотрудника.
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