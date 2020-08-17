Политический администратор Свердловской области отмечает юбилей

Свердловские элиты поздравляют вице-губернатора Свердловской области Сергея Бидонько с юбилеем. Политическому администратору региона исполнилось 45 лет, он отмечает день рождения в отпуске. Опрошенные URA.RU политики признаются, что начали поздравлять коллегу еще ночью.
Олимпийский чемпион Антон Шипулин, который стал депутатом Госдумы по Серовскому одномандатному округу — ранее интересы жителей территории представлял Сергей Бидонько, но оставил пост ради работы в свердловском правительстве — подчеркнул рабочие качества вице-губернатора. «Высокий уровень профессионализма, <…> трудоспособность и нацеленность на достижение результата вызывают уважение и являются примером для всех остальных», — добавил он. Депутат Госдумы Андрей Альшевских отметил значение статуса политического вице-губернатора» для развития региона, пожелал имениннику «друзей, на которых в трудную минуту можно всегда опереться» и «политического долголетия».
Лидер свердловских профсоюзов, депутат Андрей Ветлужских, подчеркнул, что взаимодействие профсоюзных организаций и администрации губернатора по общественным, политическим вопросам при Сергее Бидонько является «деловым и эффективным». Его коллега по Госдуме Андрей Балыбердин был краток: «В наше непростое время желаю здоровья тебе и твоей семье, чтобы все задуманное получалось, проекты реализовывались, а в жизни все складывалось так, как ты хочешь».
Сергея Бидонько поздравляют и представители местного самоуправления. Мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев акцентировал внимание на профессиональном отношении вице-губернатора к делу и высоком уровне ответственности. «Они известны далеко за пределами Свердловской области. Благодаря твердому характеру, упорству Сергею Юрьевичу всегда удается успешно решать самые сложные задачи» — констатировал глава «Путинграда».
Работу вице-губернатора отметил и Митрополит Кирилл. Как стало известно URA.RU, глава Екатеринбургской епархии наградил Бидонько медалью святого праведного Симеона Верхотурского I степени. Награда вручается с 2010 людям, которые способствуют развитию благотворительности в Свердловской области, участвуют в восстановлении храмов, оказывают помощь соотечественникам в трудной жизненной ситуации.
Редакция URA.RU присоединяется к поздравлениям и желает Сергею Бидонько здоровья, сил и успехов в ответственной деятельности.
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