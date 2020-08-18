Многодетным семьям с первоклассниками выплатят по 11 тысяч рублей
Многодетные семьи с первоклассниками получат единовременную выплату — погорелец остался без жилья — задержаны злоумышленники укравшие дизтопливо на 9 млн рублей — каждый пятый югорчанин имеет антитела к коронавирусу. Все самые интересные и важные новости ХМАО к утру 19 августа — в обзоре URA.RU:
Первоклассники Югры получал выплаты к началу учебного года
- Многодетные семьи ХМАО получат от региональных властей по 11 180 рублей на каждого первоклассника. Об этом сообщила и. о. директора департамента социального развития округа Светлана Круглова.
Онкобольной погорелец остался без жилья
- Житель поселка Агириш Борис Туркин, который страдает от онкологического заболевания, остался без жилья после пожара, который уничтожил его дом. Власти не могут предоставить ему временное пристанище.
В ХМАО задержали подозреваемых в краже дизтоплива
- Полиция округа задержала группу людей, которые незаконно «врезались» в межцеховый продуктопровод. Они продали дизельное топливо на сумму около 9 млн рублей.
Окружной Роспотребнадзор озвучил данные по иммунитету к COVID
- Около 300 тысяч жителей ХМАО обладают иммунитетом к коронавирусу. Такие данные сообщает Роспотребнадзор региона. Это примерно каждый пятый житель округа.
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