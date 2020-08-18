18 августа 2020
17 августа 2020

Самое актуальное в ХМАО на 19 августа. Родители первоклассников получат выплаты, каждый пятый житель округа имеет иммунитет к COVID-19

© Служба новостей «URA.RU»
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День знаний в поселке Нижнесортымский. Сургут , первое сентября, школа, первоклассники, 1 сентября
Многодетным семьям с первоклассниками выплатят по 11 тысяч рублей Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Многодетные семьи с первоклассниками получат единовременную выплату — погорелец остался без жилья — задержаны злоумышленники укравшие дизтопливо на 9 млн рублей — каждый пятый югорчанин имеет антитела к коронавирусу. Все самые интересные и важные новости ХМАО к утру 19 августа — в обзоре URA.RU:

Первоклассники Югры получал выплаты к началу учебного года

Онкобольной погорелец остался без жилья

В ХМАО задержали подозреваемых в краже дизтоплива

  • Полиция округа задержала группу людей, которые незаконно «врезались» в межцеховый продуктопровод. Они продали дизельное топливо на сумму около 9 млн рублей.

Окружной Роспотребнадзор озвучил данные по иммунитету к COVID

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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