27 августа 2020

Россиянам пообещали аномальное тепло в ближайшие дни

© Служба новостей «URA.RU»
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Жара в Екатеринбурге, аллея, тепло, поляна, лето, жара
Особенно тепло будет на Урале и на юге Западной Сибири, рассказал синоптик Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Практически вся территория России окажется в зоне аномального тепла в ближайшие несколько дней. Об этом журналистам сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

«В течение пяти дней температура практически на всей территории страны будет выше нормы», — пишет ТАСС. Особенно тепло будет на Урале и на юге Западной Сибири, уточнил синоптик. Там температура на 6-8 градусов выше нормы. Исключением станет северо-восток России. Там температура будет около и чуть ниже нормы.

Ранее в Гидрометцентре также пообещали, что теплой погода будет и в первый месяц осени. В регионах Центральной России температура будет близка к норме или превышать ее, пишет Nation News.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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