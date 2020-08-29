Близкие назвали причину смерти и дату похорон актера Андреева

Причиной смерти актера Владимира Андреева стал микроинсульт. Один из родственников артиста сообщил, что у Андреева давно были проблемы с сердцем.
«Он страдал ишемической болезнью сердца и не пережил микроинсульт». — сообщил родственник изданию «Подъем». Семья также сообщила, что похороны актера состоятся 2 сентября. Панихида состоится в театре имени Ермоловой, в котором Андреев проработал десятки лет, его похоронят на Троекуровском кладбище в Москве. пишет телеканал 360.
Ректор ГИТИСа Григорий Заславский рассказал «Пятому каналу», что в последнее время здоровье Андреева оставляло желать лучшего. «Он как настоящий мужчина тяжело переживал вот эту подступающую немощь и фактически его уход это такая наложившаяся на болезнь депрессия, можно сказать», — поделился Заславский.
Актер умер через два дня после того, как отметил 90-летие. Андреев — советский и российский актер, режиссер, сценарист и педагог. В 1985 году ему присвоено звание Народного артиста СССР. С 1990 года работал художественным руководителем театра Ермоловой, с 2012 года был его президентом. Также он заведовал кафедрой актерского мастерства в ГИТИСе. Любителям кино он известен ролями в таких фильмах, как «Ночной патруль», «Жестокость», «Сказка о царе Салтане», «Джамайка», «Ультиматум».