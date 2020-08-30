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Самое актуальное в ХМАО на 31 августа. Авиакомпания Utair увеличивает количество рейсов, власти объявили о правилах в школах

© Служба новостей «URA.RU»
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Первый полёт самолета «Виктор Черномырдин» (Boeing-767) авиакомпании Utair из аэропорта Сургут , utair, пилот, ютэир, самолет, боинг 767, ютейр
Лайнеры авиакомпании Utair будут летать чаще Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Школьники будут учиться в две смены — Utair увеличили частоту рейсов — МЧС предупреждают о неблагоприятных дорожных условиях. Все самые интересные и важные новости ХМАО к утру 31 августа — в обзоре URA.RU:

Власти объявили о правилах посещения школ

Авиакомпания Utair увеличила количество рейсов

  • Utair увеличили количество рейсов из ХМАО. Добавлен ежедневный авиарейс из Тюмени в Ханты-Мансийск. А также пять раз в неделю будут летать самолеты в направлении Сочи — Тюмень, Москва — Нарьян-Мар и Ноябрьск.

Синоптики предупреждают о резком ухудшении погоды

  • В округе с 31 августа по 1 сентября высока вероятность неблагоприятных погодных явлений. Возможны дожди с грозами и ветер с порывами до 15-19 м/с. МЧС предупреждают, что непогода может спровоцировать ДТП.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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