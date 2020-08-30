Лайнеры авиакомпании Utair будут летать чаще
Школьники будут учиться в две смены — Utair увеличили частоту рейсов — МЧС предупреждают о неблагоприятных дорожных условиях. Все самые интересные и важные новости ХМАО к утру 31 августа — в обзоре URA.RU:
Власти объявили о правилах посещения школ
- Югорские школы начнут работу в две смены, и ученики будут заниматься в отдельных классах. Об этом рассказал глава города Югорск Андрей Бородкин на совещании с губернатором Югры Натальей Комаровой.
Авиакомпания Utair увеличила количество рейсов
- Utair увеличили количество рейсов из ХМАО. Добавлен ежедневный авиарейс из Тюмени в Ханты-Мансийск. А также пять раз в неделю будут летать самолеты в направлении Сочи — Тюмень, Москва — Нарьян-Мар и Ноябрьск.
Синоптики предупреждают о резком ухудшении погоды
- В округе с 31 августа по 1 сентября высока вероятность неблагоприятных погодных явлений. Возможны дожди с грозами и ветер с порывами до 15-19 м/с. МЧС предупреждают, что непогода может спровоцировать ДТП.
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