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Самое актуальное в ХМАО на 1 сентября. Новая дорога покрылась трещинами, в регионе открылись кафе и ЗАГСы

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города Урай, загс
В ХМАО разрешили работу ЗАГСов и предприятий общественного питания Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Предприятия общественного питания начали работу — дорога между поселками ХМАО приходит в негодность — ФСБ задержало террористов — силовики выявили банду вымогателей. Все самые интересные и важные новости ХМАО к утру 1 сентября — в обзоре URA.RU:

Открылись предприятия общественного питания

  • С 31 августа, разрешена работа ресторанов, кафе и ЗАГСов. Также разрешены прогулки в парках и скверах. При этом режим самоизоляции действует для людей старше 65 лет, беременных и тех, у кого есть хронические заболевания.

Новая югорская дорога покрылась трещинами

  • В ХМАО между поселками Унъюган и Коммунистический приходит в негодность дорога, которую построили осенью 2019 года. Там появились трещины на асфальте.

ФСБ выявило террористов

В Сургуте задержали вымогателей

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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