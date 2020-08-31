В ХМАО разрешили работу ЗАГСов и предприятий общественного питания
Предприятия общественного питания начали работу — дорога между поселками ХМАО приходит в негодность — ФСБ задержало террористов — силовики выявили банду вымогателей. Все самые интересные и важные новости ХМАО к утру 1 сентября — в обзоре URA.RU:
Открылись предприятия общественного питания
- С 31 августа, разрешена работа ресторанов, кафе и ЗАГСов. Также разрешены прогулки в парках и скверах. При этом режим самоизоляции действует для людей старше 65 лет, беременных и тех, у кого есть хронические заболевания.
Новая югорская дорога покрылась трещинами
- В ХМАО между поселками Унъюган и Коммунистический приходит в негодность дорога, которую построили осенью 2019 года. Там появились трещины на асфальте.
ФСБ выявило террористов
- ФСБ РФ задержало граждан, финансировавших террористическую организацию «Исламское государство» (запрещена в России) и работавших на территории Югры. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ.
В Сургуте задержали вымогателей
- Сотрудники уголовного розыска Сургута задержали двух мужчин, которые вымогали деньги у таксистов, работающих на территории аэропорта и железнодорожного вокзала.
Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Югра», Viber-канале «