Доктор Рошаль считает пандемию репетицией биологической войны

Леонид Рошаль оценил борьбу с Коронавирусом в РФ Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Президент Национальной медицинской палаты России, глава Научно-исследовательского института неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль считает, что пандемия коронавируса является репетицией биологической войны. Он отметил, что в Россию «пришла не одна напасть, а две».

Леонид Рошаль в интервью Forbes рассказал, что пандемия стала хорошей проверкой системы здравоохранения страны на прочность. «Когда я анализирую сложившуюся ситуацию, я понимаю, что это репетиция биологической войны. Я не говорю, что этот вирус был создан человеком: для подобных утверждений нет достаточных оснований… это проверка системы здравоохранения на прочность, в том числе биологической защиты страны. Кстати, в Советском Союзе система биологической защиты была выстроена на высоком уровне. Китайцы строили свою систему именно по этой модели. А мы эту систему частично потеряли. Сейчас она проходит тест», — отметил врач.

Рошаль считает, что России удалось избежать тяжёлых последствий пандемии из-за того, что плотность населения у нас невелика (за исключением Москвы и Подмосковья). Низкие показатели летальных исходов от коронавируса, по его мнению, связаны с тем, что была своевременно введена система санитарных кордонов — закрытие границ, ограничение передвижения, внутренний контроль в стране.

Рошаль отметил, что карантин введенный в стране главой государства, был своевременным. По его словам, правительство забросило всю работу и сосредоточилось только на коронавирусе. При этом, по его словам, никуда не делась угроза экономического коллапса. «Понимая неизбежность санитарных потерь, надо думать, как экономика такой кризис переживет. Помимо коронавируса, для России сейчас отягощающим моментом стало падение цен на нефть и связанное с этим ослабление курса рубля. Пришла не одна напасть, а две напасти. Нам важно не потерять промышленную кооперацию», — считает врач. Он подчеркнул, что потери экономических связей для человечества могут оказаться гораздо страшнее, чем от вируса, который «приходит и уходит».

Леонид Рошаль подчеркнул, что в данный момент необходимо продолжать носить маски и перчатки, не пускать «сопливых, кашляющих детей» в садики, запретить приходить на работу тем, кто чувствует недомогание и время от времени проводить тестирование на коронавирус. По данным оперативного штаба, в России количество заразившихся коронавирусом составляет 823 515 человек, число умерших достигло 4 498 пациентов.