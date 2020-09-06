Выборы губернатора Пермского края пройдут с 11 по 13 сентября Фото: Сергей Шадрин © URA.RU

новость из сюжета Выборы губернатора Пермского края в 2020 году

Кандидат в губернаторы Пермского края от ЛДПР Олег Постников намеренно создает конфликтные ситуации. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе краевой избирательной комиссии. Там пояснили, что Постников злонамеренно обвинил членов избиркома в возможной фальсификации, связанной с типографским браком при поштучной проверке бюллетеней.

«Представитель ЛДПР, которая также участвовала в процедуре [уничтожения бракованных бюллетеней] и погашала бюллетень — сделала фото одного из бюллетеней, который впоследствии был опубликован кандидатом на пост губернатора Пермского края Олегом Постниковым без контекста его получения с недружественными выпадами в адрес комиссии, которые сделали все максимально законно», — рассказали URA.RU в пресс-службе крайизбиркома. Там уточнили, что выдали Постникову рекомендацию впредь воздержаться от «раздувания скандалов» и «объективно оценивать ситуацию».

В комиссии отдельно подчеркнули, что избирком самостоятельно выявил и по собственной инициативе уничтожил бракованные бюллетени, как с «голосами» за Махонина, так и за Постникова (фото ниже, — прим. ред.). Однако последний в беседе с корреспондентом URA.RU настаивает на том, что были выявлены бюллетени только с «голосами» за Махонина.

В типографии ООО «Мастер-знак» сообщили, что при производстве бюллетеней на вал попала капля краски, которая впоследствии отпечаталась в различных местах бюллетеней. Большая часть была уничтожена еще на производстве, а часть выявила участковая комиссия.

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Бракованные бюллетени с «голосами» за кандидата в губернаторы Пермского края Олега Постникова Фото: ТИК Индустриального района Перми